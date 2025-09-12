У НАТО захищають ефективність збиття російських дронів над Польщею

Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич назвав "успішною" операцію зі збиття російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Гринкевича попросили прокоментувати критику операції НАТО в Польщі, якій вдалось збити невеликий відсоток дронів у порівнянні з українськими військами.

"Я справді вважаю, що це була досить успішна операція – перехоплення дронів, яке ми здійснили за допомогою нідерландських F-35 та інших засобів, які цьому сприяли", – сказав він.

Топкомандувач НАТО додав, що ця операція, як і інші подібні ситуації, дозволяє знайти шляхи посилення ефективності сил Альянсу в майбутньому.

"На мій погляд, масштаб порушення (повітряного простору. – Ред.) кілька днів тому був, очевидно, більшим, ніж попередні. Тому залучення додаткових ресурсів, які стосуються цієї проблеми, допоможе нам це вирішити", – сказав Гринкевич.

Він також сказав, що не хоче, аби військові НАТО "думали про те, скільки коштує їхня зброя – я хочу, щоб вони думали про захист своїх громадян".

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".