В НАТО защищают эффективность сбивания российских дронов над Польшей

Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич назвал "успешной" операцию по сбитию российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Гринкевича попросили прокомментировать критику операции НАТО в Польше, которой удалось сбить небольшой процент дронов по сравнению с украинскими войсками.

"Я действительно считаю, что это была довольно успешная операция – перехват дронов, который мы осуществили с помощью нидерландских F-35 и других средств, которые этому способствовали", – сказал он.

Топкомандующий НАТО добавил, что эта операция, как и другие подобные ситуации, позволяет найти пути усиления эффективности сил Альянса в будущем.

"На мой взгляд, масштаб нарушения (воздушного пространства. – Ред.) несколько дней назад был, очевидно, больше, чем предыдущие. Поэтому привлечение дополнительных ресурсов, касающихся этой проблемы, поможет нам это решить", – сказал Гринкевич.

Он также сказал, что не хочет, чтобы военные НАТО "думали о том, сколько стоит их оружие – я хочу, чтобы они думали о защите своих граждан".

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

