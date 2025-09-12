Рютте задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що задоволений реакцією США на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

На думку Рютте, дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, "є доволі однозначними".

"Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США", – додав він.

Генсек також згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Трампом, і назвав її "дуже хорошою".

"Тому я повністю задоволений у цьому плані", – розповів Рютте.

Раніше посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

А президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

