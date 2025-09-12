Рютте доволен реакцией США на вторжение российских дронов в Польшу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что доволен реакцией США на нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По мнению Рютте, действия США после инцидента с дронами, в частности президента Дональда Трампа и посла при НАТО Мэтью Уитакера, "являются довольно однозначными".

"Совершенно очевидно, что мы все по этому вопросу имеем общую позицию. Приверженность НАТО со стороны США является непоколебимой во всех смыслах, в этом нет сомнений. Я был крайне доволен реакцией США", – добавил он.

Генсек также упомянул о разговоре с президентом Польши Каролем Навроцким, который также говорил о российских дронах с Трампом, и назвал ее "очень хорошей".

"Поэтому я полностью удовлетворен в этом плане", – рассказал Рютте.

Ранее посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БПЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

А президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.