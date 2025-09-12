НАТО зацікавився пропозицією Єврокомісії про "стіну дронів" на східному фланзі

У Північноатлантичному Альянсі вважають, що пропозиція створити "стіну дронів" у східних державах-членах, яку висунули в Європейській комісії, відповідає їхнім цілям зі зміцнення оборони східного флангу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сказав Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

За словами Гринкевича, пропозиція "стіни дронів" багато в чому відповідає "деяким нашим міркуванням щодо зміцнення нашого східного флангу на землі та в повітрі".

"Я нещодавно повернувся з країн Балтії та можу сказати, що багато держав інвестують у технології, беручи приклад з України щодо того, які датчики та які види зброї, кінетичної та некінетичної, можуть бути ефективними", – додав він.

Генерал додав, що інтеграція таких засобів у щоденні заходи стримування та в регіональні плани НАТО "однозначно буде тим, що ми прагнемо робити в подальшому".

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на тій же пресконференції розповів про тісне партнерство НАТО та Європейського Союзу, зокрема у сфері оборони.

"І там, де ЄС може об'єднати ініціативи, наприклад, коли йдеться про дрони та розвиток галузі – це все надзвичайно корисно і абсолютно відповідає тому, як я, і, думаю, також президентка Європейської комісії, бачимо розподіл зусиль (між ЄС і НАТО. – Ред.)", – додав Рютте.

Коментуючи порушення повітряного простору російськими безпілотниками в ніч проти середи, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Про створення "стіни дронів" у країнах Балтії згадувала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у промові "Про становище Союзу" цього тижня.