НАТО заинтересовалось предложением Еврокомиссии о "стене дронов" на восточном фланге

В Североатлантическом альянсе считают, что предложение создать "стену дронов" в восточных государствах-членах, выдвинутое в Европейской комиссии, соответствует их целям по укреплению обороны восточного фланга.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По словам Гринкевича, предложение "стены дронов" во многом соответствует "некоторым нашим соображениям по укреплению нашего восточного фланга на земле и в воздухе".

"Я недавно вернулся из стран Балтии и могу сказать, что многие государства инвестируют в технологии, беря пример с Украины в отношении того, какие датчики и какие виды оружия, кинетического и некинетического, могут быть эффективными", – добавил он.

Генерал добавил, что интеграция таких средств в ежедневные меры сдерживания и в региональные планы НАТО "однозначно будет тем, что мы стремимся делать в дальнейшем".

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на той же пресс-конференции рассказал о тесном партнерстве НАТО и Европейского Союза, в частности в сфере обороны.

"И там, где ЕС может объединить инициативы, например, когда речь идет о дронах и развитии отрасли – это все чрезвычайно полезно и абсолютно соответствует тому, как я, и, думаю, также президент Европейской комиссии, видим распределение усилий (между ЕС и НАТО. – Ред.)", – добавил Рютте.

Комментируя нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками в ночь на среду, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

О создании "стены дронов" в странах Балтии упоминала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в речи "О положении Союза" на этой неделе.