У Болгарії на пляжі знайшли дрон

На пляжі Бургаса, одного з найбільших болгарських міст, у пʼятницю виявили невідомий безпілотник.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Болгарії.

Болгарське оборонне відомство розповіло, що екстреним службам за телефоном 112 повідомили про безпілотний літальний апарат, який вимило на Північний пляж Бургаса.

На місце відправили оперативну групу з місцевої військово-морської бази, яка встановила, що дрон "не містить вибухової речовини і не становить небезпеки".

Фото: Міністерство оборони Болгарії

"З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована команда транспортувала предмет до військово-морської бази Бургас", – додали у Міноборони Болгарії.

Там не уточнили походження безпілотника.

Нагадаємо, у серпні на одному з пляжів Болгарії на Чорному морі виявили безпілотник – ймовірно, російський розвідувальний БПЛА "Орлан".

За роки повномасштабної війни уламки БпЛА, якими Росія атакує цілі на півдні України, неодноразово падали у прикордонних районах Молдови та Румунії, а іноді дрони залітали і вглиб території.