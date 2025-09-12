В Болгарии на пляже нашли дрон

На пляже Бургаса, одного из крупнейших болгарских городов, в пятницу обнаружили неизвестный беспилотник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Болгарии.

Болгарское оборонное ведомство рассказало, что экстренным службам по телефону 112 сообщили о беспилотном летательном аппарате, который вымыло на Северный пляж Бургаса.

На место отправили оперативную группу с местной военно-морской базы, которая установила, что дрон "не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности".

Фото: Министерство обороны Болгарии

"С разрешения начальника штаба ВМС специализированная команда транспортировала предмет на военно-морскую базу Бургас", – добавили в Минобороны Болгарии.

Там не уточнили происхождение беспилотника.

Напомним, в августе на одном из пляжей Болгарии на Черном море обнаружили беспилотник – вероятно, российский разведывательный БПЛА "Орлан".

За годы полномасштабной войны обломки БПЛА, которыми Россия атакует цели на юге Украины, неоднократно падали в приграничных районах Молдовы и Румынии, а иногда дроны залетали и вглубь территории.