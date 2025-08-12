На пляж у Болгарії винесло безпілотник, схожий на російський "Орлан"

На одному з пляжів Болгарії на Чорному морі виявили безпілотник – ймовірно, російський розвідувальний БПЛА "Орлан".

Про це повідомляє Міноборони Болгарії та болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Розбитий БпЛА виявили відпочивальники на пляжі "Хармані" біля міста Созополь, що розташований на узбережжі Чорного моря поблизу Бургаса у південній частині країни.

Інформаційний центр Міноборони Болгарії

Зі стану крил та корпуса апарату у відомстві припустили, що він пробув у воді вже кілька місяців. Офіційних припущень щодо моделі апарату не озвучили.

Інформаційний центр Міноборони Болгарії

Журналісти болгарського "Радіо Свобода" за фотографіями припускають, що, скоріш за все, це російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", втрачений під час використання у війні РФ проти України.

У липні на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили ймовірні уламки безпілотника.

За роки повномасштабної війни уламки БпЛА, якими Росія атакує цілі на півдні України, неодноразово падали у прикордонних районах Молдови та Румунії, а іноді дрони залітали і вглиб території.

Після перших таких випадків на румунському березі Дунаю почали оголошувати повітряну тривогу.

Також цього літа щонайменш один російський безпілотник типу "Шахед" залетів до Литви через територію Білорусі. Раніше схожий інцидент був також у Латвії.