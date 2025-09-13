Каллас хоче зближення ЄС з Трампом, щоб примусити Путіна до миру

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас хоче поліпшити відносини ЄС з президентом США Дональдом Трампом.

Про це вона сказала в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда".

"США є і залишаться нашим найважливішим партнером. Але немає сумнівів, що нова адміністрація глибоко змінила стиль і спосіб, в який США проводять політику і ведуть свій офіційний бізнес", – сказала Каллас.

"Підхід Трампа дуже бізнес-орієнтований. Тому ми повинні постійно запитувати себе: Чого ми хочемо досягти, чого хоче інша сторона і які важелі впливу ми маємо?", – зазначила вона.

За її словами, європейці повинні адаптуватися до цього.

"Моя мета – знову поліпшити відносини зі США і тісніше координувати з Вашингтоном наші кроки у протидії російській загарбницькій війні в Україні", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що реальний прогрес у цьому напрямку вже був досягнутий протягом останніх тижнів.

"Наші американські колеги кажуть, що президент Трамп – дуже нетерпляча людина, і якщо Владімір Путін тягне час, ми повинні відповісти. Для миру завжди потрібні двоє, а для війни – один. Україна хоче миру, американці хочуть миру, європейці хочуть миру. Єдиний, хто насміхається і висміює будь-які мирні зусилля – це Владімір Путін. Разом зі США ми повинні знайти способи змусити його до миру", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Крам того, Кая Каллас вважає, що навіть вести розмови про можливі територіальні поступки України означає потрапити у російську пастку.

Американський президент Дональд Трамп напередодні вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".