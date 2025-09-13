Каллас хочет сближения ЕС с Трампом, чтобы принудить Путина к миру

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас хочет улучшить отношения ЕС с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она сказала в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда".

"США есть и останутся нашим важнейшим партнером. Но нет сомнений, что новая администрация глубоко изменила стиль и способ, в который США проводят политику и ведут свой официальный бизнес", – сказала Каллас.

"Подход Трампа очень бизнес-ориентированный. Поэтому мы должны постоянно спрашивать себя: Чего мы хотим достичь, чего хочет другая сторона и какие рычаги влияния мы имеем?", – отметила она.

По ее словам, европейцы должны адаптироваться к этому.

"Моя цель – снова улучшить отношения с США и теснее координировать с Вашингтоном наши шаги в противодействии российской захватнической войне в Украине", – сказала Каллас.

Она отметила, что реальный прогресс в этом направлении уже был достигнут в течение последних недель.

"Наши американские коллеги говорят, что президент Трамп – очень нетерпеливый человек, и если Владимир Путин тянет время, мы должны ответить. Для мира всегда нужны двое, а для войны – один. Украина хочет мира, американцы хотят мира, европейцы хотят мира, европейцы хотят мира. Единственный, кто насмехается и высмеивает любые мирные усилия – это Владимир Путин. Вместе с США мы должны найти способы заставить его к миру", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

Крам того, Кая Каллас считает, что даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в российскую ловушку.

Американский президент Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".