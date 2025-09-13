Келлог: Китай здатний за день зупинити агресію РФ

Повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше – якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра би завершилася", – стверджує Келлог.

Так само він звертає увагу на залежність Росії від допомоги КНДР: "якби Росія була у гарній позиції, вони би не завозили тисячі північнокорейців, щоб відвойовувати свої території від української армії".

Австрійська міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер вважає, що Китай повинен чинити тиск на Росію для зупинення війни проти України, якщо хоче уникнути подальших західних санкцій.

Раніше повідомлялось, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти у спробі змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.

У серпні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вітатиме більш активну роль Китаю у досягненні миру в Україні.