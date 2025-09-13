Келлог: Китай способен за день остановить агрессию РФ

Полная остановка поддержки России Китаем приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Сейчас можно говорить, что Китай имеет как и экономическое преимущество над Россией, так и по военной мощи, и даже исторически. Скажу больше – если бы Китай полностью перерезал свою помощь России – эта война уже завтра бы завершилась", – утверждает Келлог.

Так же он обращает внимание на зависимость России от помощи КНДР: "если бы Россия была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи северокорейцев, чтобы отвоевывать свои территории от украинской армии".

Австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер считает, что Китай должен оказать давление на Россию для остановки войны против Украины, если хочет избежать дальнейших западных санкций.

Ранее сообщалось, что США будут оказывать давление на страны G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти в попытке заставить Москву пойти на мирные переговоры с Украиной.

В августе министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин будет приветствовать более активную роль Китая в достижении мира в Украине.