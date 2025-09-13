Міністр фінансів: ЄС має можливість почати передачу Україні заморожених активів РФ

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що ЄС знайде інструменти, здатні забезпечити передачу Україні принаймні частини заморожених активів РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Європейські колеги дуже творчі, вони готові створити можливість передати ці активи без справжньої конфіскації. Вони готові надати нам позику, вони масштабують заморожені активи, готують різні механізми",– заявив він, утримавшись від деталей..

Разом із тим Сергій Марченко переконаний, що Україна незабаром отримає "принаймні частину" із заморожених активів РФ.

Також за словами міністра, наступного року Україна потребуватиме більшої фінансової підтримки, аніж цього року. "Війна триває, ми ще не побачили останньої стадії цієї війни, а тому маємо підготувати наших військових та наш народ та наше суспільство до ще одного року війни", – заявив він, оцінивши потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні 16 млрд євро.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Нова пропозиція може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево минулого тижня повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Прево відкинув і альтернативний варіант, запропонований Великою Британією, – потенційний переказ заморожених активів до окремого інвестиційного фонду.