Министр финансов: ЕС имеет возможность начать передачу Украине замороженных активов РФ

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что ЕС найдет инструменты, способные обеспечить передачу Украине, по крайней мере, части замороженных активов РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Европейские коллеги очень творческие, они готовы создать возможность передать эти активы без настоящей конфискации. Они готовы предоставить нам ссуду, они масштабируют замороженные активы, готовят различные механизмы",– заявил он, воздержавшись от деталей.

Вместе с тем Сергей Марченко убежден, что Украина в скором времени получит "по крайней мере часть" из замороженных активов РФ.

Также, по словам министра, в следующем году Украина будет требовать большей финансовой поддержки, чем в этом году. "Война продолжается, мы еще не увидели последней стадии этой войны, а потому должны подготовить наших военных и наш народ и наше общество к еще одному году войны", – заявил он, оценив потребности Украины во внешнем финансировании на уровне 16 млрд евро.

Напомним, по данным СМИ, Европейская комиссия предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Новое предложение, может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила о необходимости срочного разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на прошлой неделе повторил решительную позицию своей страны о недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.

Прево отверг и альтернативный вариант, предложенный Великобританией, – потенциальный перевод замороженных активов в отдельный инвестиционный фонд.