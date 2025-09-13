У РЄ підготували проєкт конвенції, що є основою компенсаційного механізму для України

У Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України.

Про це в Х повідомив генсек Ради Європи Ален Берсе, передає "Європейська правда".

За словами Берсе, ця конвенція закладає основу для міжнародного компенсаційного механізму для України у зв'язку з агресією РФ.

"Ми завершили роботу над проєктом Конвенції Ради Європи про міжнародну комісію з розгляду претензій для України. Вона закладає основу для міжнародного механізму компенсації", – написав він.

Берсе назвав це важливим кроком уперед до підзвітності та миру, побудованого на праві, а не на силі.

Цього тижня повідомлялося, що у Гаазі в Нідерландах почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.