У РЄ підготували проєкт конвенції, що є основою компенсаційного механізму для України
У Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України.
Про це в Х повідомив генсек Ради Європи Ален Берсе, передає "Європейська правда".
За словами Берсе, ця конвенція закладає основу для міжнародного компенсаційного механізму для України у зв'язку з агресією РФ.
"Ми завершили роботу над проєктом Конвенції Ради Європи про міжнародну комісію з розгляду претензій для України. Вона закладає основу для міжнародного механізму компенсації", – написав він.
Берсе назвав це важливим кроком уперед до підзвітності та миру, побудованого на праві, а не на силі.
Цього тижня повідомлялося, що у Гаазі в Нідерландах почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.
Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.
Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.
Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.