СМИ: 6 стран настаивают на введении ограничений на продажу алкоголя в ЕС

Шесть стран ЕС хотят, чтобы Брюссель ввел меры по ограничению потребления алкоголя, в том числе налоговые и рекламные ограничения, в рамках будущего плана Европейской комиссии по охране здоровья сердечно-сосудистой системы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Австрия, Бельгия, Франция, Латвия, Словения и Испания выразили обеспокоенность относительно алкоголя во время недавнего круглого стола, организованного Комиссией по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось издание.

Франция "очертила ключевые проблемы, которые лучше всего решать на уровне ЕС", и заявила, что основное внимание должно быть сосредоточено, среди прочего, на "действиях по налогообложению табака и алкоголя", согласно документу, в котором изложены позиции разных стран ЕС.

Латвия также отметила действия ЕС, включая повышение акцизов и ограничение рекламы алкоголя, тогда как Австрия "подчеркнула важность системных, основанных на детерминантах мер, в том числе в отношении коммерческой среды, которая обеспечивает низкий порог доступа к табаку, алкоголю и продуктам с высокой степенью переработки".

Словения поддерживает "более решительные действия ЕС в отношении табачной пищевой и алкогольной политики", в то время как представители Испании подчеркнули "необходимость достичь прогресса на европейском уровне в регулировании "социальных и коммерческих детерминант здоровья, связанных с продуктами питания, алкоголем и табаком".

Бельгия подняла вопрос о "необходимости опираться на ряд мер, которые уже являются частью Европейского плана борьбы с раком, таких как пересмотр Директивы о табачных изделиях и меры, связанные с алкоголем".

Сейчас единственным требованием ЕС к производителям алкоголя является обязательное указание на этикетке крепости алкоголя в объеме.

Во время последней каденции Еврокомиссия предложила дальнейшую обязательную маркировку алкоголя с предупреждениями о вреде для здоровья и питания в рамках стратегии "От поля до вилки", но ей не удалось заручиться поддержкой столиц, столкнувшись с сильным сопротивлением стран с большой винодельческой и пивной отраслями.

Сейчас Еврокомиссия собирает доказательства от заинтересованных сторон по плану охраны здоровья сердечно-сосудистой системы, который должен быть принят до конца года.

