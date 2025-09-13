У експрем'єра Чехії Бабіша виключили коаліцію з тими, хто за вихід з ЄС і НАТО

Опозиційний рух ANO чеського експрем'єра Андрея Бабіша після жовтневих парламентських виборів не увійде до можливої коаліції з тим, хто вимагатиме виходу Чехії з Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу.

Про це в суботу в ефірі програми Za pět minut dvanát на телеканалі Nova заявив заступник голови руху і лідер виборчого штабу в Празі Карел Гавлічек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За його словами, про референдум щодо виходу з НАТО і ЄС, як того вимагає можливий майбутній партнер по коаліції, популістська партія SPD, також не може бути й мови.

"Якщо будуть вимоги, які загрожуватимуть безпеці або геополітичній прив'язці, НАТО або Європейському Союзу, на будь-якій основі, ми не підемо на це", – заявив Гавлічек в суботу, повторивши свої попередні слова.

SPD Томіо Окамури має референдум про вихід з НАТО і ЄС як один з пріоритетів своєї програми, і він є найбільш вірогідним коаліційним партнером ANO, тому не виключено, що він підніме цю вимогу при формуванні уряду. "Про це не може бути й мови", – відповів Гавлічек.

"Азартні ігри з обговоренням виходу з НАТО або Європейського Союзу не тільки коштували б нам престижу, грошей і позиції в Європі, але й були б значною мірою дуже небезпечними. Той факт, що ми є частиною НАТО, є важливим. І як би ми не критикували Європейський Союз, ми не хочемо його знищити, ми хочемо його реформувати", – сказав Гавлічек.

Він нагадав, що лідер ANO Бабіш йде на вибори як явний лідер і кандидат на посаду прем'єр-міністра. "І якщо сузір'я буде правильним, якщо він захоче, то я буду першим, хто його підтримає", – сказав Гавлічек, який може знову претендувати на посаду міністра промисловості і торгівлі, яку він обіймав у колишньому уряді Бабіша.

Лідер чеських популістів SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура раніше заявив, що для потенційного входу у коаліцію вони вимагатимуть пунктом програми уряду перегляд дозволу на проживання усіх українців у Чехії.

Про те, як може змінитися влада у Чехії і як це може вплинути на відносини з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Друзі України чи однодумці Орбана: як вибори можуть змінити зовнішній курс Праги.