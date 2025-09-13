У экс-премьера Чехии Бабиша исключили коалицию с теми, кто за выход из ЕС и НАТО

Оппозиционное движение ANO чешского экс-премьера Андрея Бабиша после октябрьских парламентских выборов не войдет в возможную коалицию с тем, кто будет требовать выхода Чехии из Организации Североатлантического договора и Европейского Союза.

Об этом в субботу в эфире программы Za pět minut dvanát на телеканале Nova заявил заместитель председателя движения и лидер избирательного штаба в Праге Карел Гавличек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, о референдуме по выходу из НАТО и ЕС, как того требует возможный будущий партнер по коалиции, популистская партия SPD, также не может быть и речи.

"Если будут требования, которые будут угрожать безопасности или геополитической привязке, НАТО или Европейскому Союзу, на любой основе, мы не пойдем на это", – заявил Гавличек в субботу, повторив свои предыдущие слова.

SPD Томио Окамуры имеет референдум о выходе из НАТО и ЕС как один из приоритетов своей программы, и он является наиболее вероятным коалиционным партнером ANO, поэтому не исключено, что он поднимет это требование при формировании правительства. "Об этом не может быть и речи", – ответил Гавличек.

"Азартные игры с обсуждением выхода из НАТО или Европейского Союза не только стоили бы нам престижа, денег и позиции в Европе, но и были бы в значительной степени очень опасными. Тот факт, что мы являемся частью НАТО, является важным. И как бы мы ни критиковали Европейский Союз, мы не хотим его уничтожить, мы хотим его реформировать", – сказал Гавличек.

Он напомнил, что лидер ANO Бабиш идет на выборы как явный лидер и кандидат на должность премьер-министра. "И если созвездие будет правильным, если он захочет, то я буду первым, кто его поддержит", – сказал Гавличек, который может снова претендовать на должность министра промышленности и торговли, которую он занимал в бывшем правительстве Бабиша.

Лидер чешских популистов SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура ранее заявил, что для потенциального входа в коалицию они будут требовать пунктом программы правительства пересмотр разрешения на проживание всех украинцев в Чехии.

О том, как может измениться власть в Чехии и как это может повлиять на отношения с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Друзья Украины или единомышленники Орбана: как выборы могут изменить внешний курс Праги.