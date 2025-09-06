Лідер чеських популістів хоче переглянути дозвіл на проживання усіх українців

Лідер чеських популістів SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура заявив, що для потенційного входу у коаліцію вони вимагатимуть пунктом програми уряду перегляд дозволу на проживання усіх українців у Чехії.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Окамура заявив, що партія для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських виборів ставитиме умову про перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.

Він зазначив, що після масового приїзду українських громадян до Чехії через війну в країні погіршилася ситуація з доступністю житла для оренди та збільшилися черги у поліклініках.

"Це не про ненавить, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", – зазначив Окамура.

За планами партії, у Чехії слід дозволити залишатися лише тим українцям, які "явно працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".

Також Окамура хоче негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі в роботі уряду.

Останні опитування свідчили про підтримку цієї політсили 10-13% виборців.

Лідер популістської ANO Андрей Бабіш, яка очолює рейтинг, обіцяє скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, парламентські вибори у Чехії пройдуть на початку жовтня 2025 року.

