ЗМІ: Рубіо обговорить з Нетаньягу план анексії Ізраїлем Західного берега річки Йордан

Держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Ізраїлю обговорить можливість анексії частини окупованого Західного берега річки Йордан у відповідь на заплановане визнання Палестини багатьма західними країнами наприкінці цього місяця.

Про це порталу Axios розповіли неназвані ізраїльські та американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться у публікації прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу досі не ухвалив рішення про те, чи варто йти на анексію і в яких масштабах.

За словами ізраїльського посадовця, під час зустрічі з Рубіо Нетаньягу хоче дізнатися, чи підтримає плани щодо анексії президент Дональд Трамп.

Два ізраїльські посадовці розповіли Axios, що Рубіо на приватних зустрічах давав зрозуміти, що він не виступає проти анексії Західного берега річки Йордан, і адміністрація Трампа не буде стояти на заваді.

Своєю чергою американський посадовець зазначив, що ізраїльські заяви викликали тривогу в адміністрації Трампа головним чином тому, що США не мали чіткої позиції з цього питання і складалося враження, що ізраїльський уряд намагається загнати адміністрацію Трампа в кут.

Останніми днями відбулося кілька внутрішніх зустрічей з цього питання в Білому домі та Державному департаменті, щоб виробити публічну лінію з цього питання, яка не залишатиме позицію США відкритою для інтерпретацій.

За словами одного з американських посадовців, основне занепокоєння, яке висловлювали представники Білого дому та Держдепартаменту під час цих зустрічей, полягало в тому, що анексія Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан призведе до краху Угод Авраама і заплямує спадщину Трампа.

Як зазначено, Нетаньягу і Рубіо зустрінуться в неділю і в понеділок.

Перед відльотом до Ізраїлю Рубіо повідомив журналістам, що збирається обговорити з ізраїльським урядом їхню реакцію на очікувану хвилю визнань Палестинської держави.

Більшість міжнародної спільноти розглядає Західний берег як окуповану територію і вважає будь-які анексії з боку Ізраїлю незаконними та провокаційними.

Зокрема, Об'єднані Арабські Емірати попередили адміністрацію Трампа та ізраїльський уряд, що анексія Західного берега річки Йордан завдасть значної шкоди мирному договору між ОАЕ та Ізраїлем.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі