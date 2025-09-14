СМИ: Рубио обсудит с Нетаньяху план аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

Госсекретарь США Марко Рубио во время своего визита в Израиль обсудит возможность аннексии части оккупированного Западного берега реки Иордан в ответ на запланированное признание Палестины многими западными странами в конце этого месяца.

Об этом порталу Axios рассказали неназванные израильские и американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в публикации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до сих пор не принял решение о том, стоит ли идти на аннексию и в каких масштабах.

По словам израильского чиновника, во время встречи с Рубио Нетаньяху хочет узнать, поддержит ли планы по аннексии президент Дональд Трамп.

Два израильских чиновника рассказали Axios, что Рубио на частных встречах давал понять, что он не выступает против аннексии Западного берега реки Иордан, и администрация Трампа не будет стоять на пути.

В свою очередь американский чиновник отметил, что израильские заявления вызвали тревогу у администрации Трампа главным образом потому, что США не имели четкой позиции по этому вопросу и создавалось впечатление, что израильское правительство пытается загнать администрацию Трампа в угол.

В последние дни состоялось несколько внутренних встреч по этому вопросу в Белом доме и Государственном департаменте, чтобы выработать публичную линию по этому вопросу, которая не будет оставлять позицию США открытой для интерпретаций.

По словам одного из американских чиновников, основное беспокойство, которое выражали представители Белого дома и Госдепартамента во время этих встреч, заключалось в том, что аннексия Израилем части Западного берега реки Иордан приведет к краху Соглашений Авраама и запятнает наследие Трампа.

Как указано, Нетаньяху и Рубио встретятся в воскресенье и в понедельник.

Перед отлетом в Израиль Рубио сообщил журналистам, что собирается обсудить с израильским правительством их реакцию на ожидаемую волну признаний Палестинского государства.

Большинство международного сообщества рассматривает Западный берег как оккупированную территорию и считает любые аннексии со стороны Израиля незаконными и провокационными.

В частности, Объединенные Арабские Эмираты предупредили администрацию Трампа и израильское правительство, что аннексия Западного берега реки Иордан нанесет значительный ущерб мирному договору между ОАЭ и Израилем.

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио остро раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

