Британія і США підпишуть "революційну" угоду у сфері технологій під час візиту Трампа

Велика Британія готова підписати "революційну угоду в галузі технологій" зі США під час державного візиту президента Дональда Трампа до Великої Британії наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії

Угода дасть імпульс розвитку бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики, йдеться в заяві. При цьому деталі угоди не наводяться.

"Передові технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, змінять наше життя", – заявила міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл.

Це включає нові способи лікування захворювань, а також поліпшення державних послуг, додала вона.

Трамп у вівторок вирушає до Великої Британії з другим державним візитом, який, як очікується, триватиме три дні.

США і Велика Британія вже тісно співпрацюють у сфері низки технологій, включно зі штучним інтелектом, напівпровідниками, телекомунікаціями та квантовими обчисленнями.

Дональд Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Повідомляли, що Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті, коли він відвідає Велику Британію з державним візитом.