Міністр оборони Румунії розповів, чому F-16 не збили російський дрон

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що винищувачі F-16, які напередодні піднімались через російський дрон, були близькі до його збиття, проте не зробили цього.

Відповідну заяву міністр зробив в ефірі Antena 3 CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник румунського оборонного відомства, атаки російських безпілотників відбуваються все частіше у безпосередній близькості до території Румунії.

"Майже щотижня ми піднімаємо літаки в повітря, або наші, або наших німецьких партнерів", – сказав Моштяну.

За його словами, 13 вересня радари перехопили російський дрон і "побачили, що він входить в наш повітряний простір, літаки злетіли і побачили його".

"Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він попрямував до України, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон залишив повітряний простір і повернувся до України", – зазначив глава Міноборони Румунії.

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.