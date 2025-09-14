Рубіо пояснив, чому їде до Ізраїлю на тлі напруженості через удар по Катару

Держсекретар США Марко Рубіо захистив свій візит до Ізраїлю, який відбувається на тлі напруженості через ізраїльський удар по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі.

Заяву Рубіо наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Перед від'їздом Рубіо заявив журналістам, що США і Трамп незадоволені ударами, але це "не змінить характер наших стосунків з ізраїльтянами".

На запитання, чи турбують його погрози ізраїльських офіційних осіб про проведення подальших ударів у Катарі, Рубіо відповів: "Ми збираємося зустрітися з ними. Ми збираємося поговорити про те, що на нас чекає в майбутньому. Я збираюся набагато краще зрозуміти, які їхні плани на майбутнє".

"Що сталося, те сталося. Очевидно, що ми не задоволені цим, президент не задоволений цим. Тепер нам потрібно рухатися вперед і з'ясувати, що буде далі", – додав держсекретар.

Візит Рубіо проходить після безпрецедентної атаки Ізраїлю на лідерів ХАМАС у вівторок у престижному районі Дохи. Це був перший подібний удар Ізраїлю проти союзника США – Катару, який знову поставив під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я і викликав міжнародну критику.

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

У Білому домі сказали, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість після удару, але назвали ліквідацію лідерів ХАМАС "гідною метою".

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.