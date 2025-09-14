Рубио объяснил, почему едет в Израиль на фоне напряженности из-за удара по Катару

Госсекретарь США Марко Рубио защитил свой визит в Израиль, который происходит на фоне напряженности из-за израильского удара по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе.

Заявление Рубио приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Перед отъездом Рубио заявил журналистам, что США и Трамп недовольны ударами, но это "не изменит характер наших отношений с израильтянами".

На вопрос, беспокоят ли его угрозы израильских официальных лиц о проведении дальнейших ударов в Катаре, Рубио ответил: "Мы собираемся встретиться с ними. Мы собираемся поговорить о том, что нас ждет в будущем. Я собираюсь гораздо лучше понять, каковы их планы на будущее".

"Что случилось, то случилось. Очевидно, что мы не довольны этим, президент не доволен этим. Теперь нам нужно двигаться вперед и выяснить, что будет дальше", – добавил госсекретарь.

Визит Рубио проходит после беспрецедентной атаки Израиля на лидеров ХАМАС во вторник в престижном районе Дохи. Это был первый подобный удар Израиля против союзника США – Катара, который вновь поставил под угрозу дипломатические усилия, направленные на достижение перемирия и вызвал международную критику.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохе. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

В Белом доме сказали, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара, но назвали ликвидацию лидеров ХАМАС "достойной целью".

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.