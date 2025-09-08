Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС, щоб той прийняв угоду про звільнення заручників

Президент США Дональд Трамп у неділю зробив те, що він назвав "останнім попередженням" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час і для ХАМАС прийняти їх. Я попередив ХАМАС про наслідки відмови. Це моє останнє попередження, іншого не буде!" – заявив Трамп у дописі на своїй соціальній платформі Truth Social.

У пізнішій заяві ХАМАС повідомив, що отримав від американської сторони через посередників деякі ідеї щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі.

Угруповання заявило, що обговорює з посередниками шляхи розвитку цих ідей, не розкриваючи конкретики.

ХАМАС також підтвердив свою готовність до переговорів про звільнення всіх заручників в обмін на "чітке оголошення про припинення війни" і повне виведення ізраїльських військ з анклаву.

"Я думаю, що ми дуже скоро укладемо угоду щодо Гази", – сказав Трамп журналістам, повертаючись з Нью-Йорка до Вашингтона, не повідомивши жодних подробиць. Він додав, що, на його думку, всі заручники будуть повернуті живими або мертвими. "Я думаю, що ми повернемо їх усіх", – сказав він..

У суботу ізраїльський телеканал N12 News повідомив, що Трамп висунув ХАМАС нову пропозицію про припинення вогню.

Згідно з угодою, ХАМАС звільнить всіх 48 заручників, що залишилися, в перший день перемир'я в обмін на тисячі палестинських в'язнів, ув'язнених в Ізраїлі, і проведе переговори про припинення війни під час перемир'я в анклаві, повідомляє N12.

Ізраїльський посадовець заявив, що Ізраїль "серйозно розглядає" пропозицію Трампа, але не уточнив її деталей.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі