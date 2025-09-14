У Британії звинувачують чоловіка у нападах на синагоги та єврейські заклади
У Британії звинувачують чоловіка у скоєнні злочинів на релігійному ґрунті після низки нападів на синагоги та єврейські приміщення.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Британська поліція звинуватила 37-річного чоловіка в злочині на релігійному ґрунті після низки нападів на синагоги та єврейські приміщення в північно-західній частині Лондона.
За даними поліції, за останні десять днів було скоєно сім окремих нападів на єврейські приміщення, в тому числі чотири синагоги були обмазані речовиною, а на школу та автомобіль було вилито рідину. Зазначається, що речовина та рідина були біологічними рідинами. Поліція назвала ці дії "огидними і жахливими".
Поліція заявила, що висунула Іонуту-Крістіану Болду, який не має постійного місця проживання, шість звинувачень у кримінальному пошкодженні майна на расовому або релігійному ґрунті, три звинувачення у пошкодженні майна та інші злочини.
Він має з'явитися в понеділок, 15 вересня, у магістратському суді Вілсдена, де він висловить свою позицію.
Варто зауважити, що рівень антисемітизму в Британії різко зріс після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і подальшої війни в секторі Гази.
Зазначимо, наприкінці серпня меморіал жертвам Голокосту у французькому місті Ліон був сплюндрований на тлі посилення антисемітських інцидентів у країні.
Того ж місяця менеджера парку розваг на півдні Франції затримали за підозрою в релігійній дискримінації після того, як він не пустив до парку групу ізраїльських дітей.