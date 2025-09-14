В Великобритании обвиняют мужчину в нападениях на синагоги и еврейские учреждения

В Великобритании обвиняют мужчину в совершении преступлений на религиозной почве после серии нападений на синагоги и еврейские помещения.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Британская полиция обвинила 37-летнего мужчину в преступлении на религиозной почве после серии нападений на синагоги и еврейские помещения в северо-западной части Лондона.

По данным полиции, за последние десять дней было совершено семь отдельных нападений на еврейские помещения, в том числе четыре синагоги были обмазаны веществом, а на школу и автомобиль была вылита жидкость. Отмечается, что вещество и жидкость были биологическими жидкостями. Полиция назвала эти действия "отвратительными и ужасными".

Полиция заявила, что выдвинула Ионуту-Кристиану Болду, который не имеет постоянного места жительства, шесть обвинений в уголовном повреждении имущества на расовой или религиозной почве, три обвинения в повреждении имущества и другие преступления.

Он должен явиться в понедельник, 15 сентября, в магистратский суд Уилсдена, где он выскажет свою позицию.

Стоит заметить, что уровень антисемитизма в Британии резко вырос после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа.

Отметим, в конце августа мемориал жертвам Холокоста во французском городе Лион был осквернен на фоне усиления антисемитских инцидентов в стране.

В том же месяце менеджера парка развлечений на юге Франции задержали по подозрению в религиозной дискриминации после того, как он не пустил в парк группу израильских детей.