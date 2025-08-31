У Франції меморіал Голокосту сплюндрували написом "Свободу Газі"
Новини — Неділя, 31 серпня 2025, 14:50 —
Меморіал жертвам Голокосту у французькому місті Ліон був сплюндрований на тлі посилення антисемітських інцидентів у країні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
На чорній мармуровій стелі було викарбувано слова "Free Gaza" ("Свободу Газі"), згідно з фотографією, опублікованою в соціальних мережах Йонатаном Арфі, президентом CRIF, організації, що представляє єврейські установи у Франції.
Пізно ввечері в суботу Арфі назвав інцидент "огидним", в той час як мер Ліона Грегорі Дусе і префект регіону Рона Фаб'єн Буккіо також висловилися з цього приводу.
У своєму пості на X, Буккіо заявив, що ніщо не виправдовує "ганебний вчинок", і висловив свою підтримку єврейській громаді. Дусе назвав інцидент "неприпустимим актом", додавши, що винні будуть розшукуватися і притягатися до відповідальності.
У Франції зросла кількість випадків антисемітизму, зокрема й фізичних нападів на євреїв, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Ізраїльська влада також звинувачувала Париж у підживленні антисемітизму після її рішення визнати Палестинську державу.