Туск: у Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити її

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польський політиків із закликом зупинити хвилю "проросійських настроїв" в країні, а не "піддаватися їй".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У неділю, 14 вересня, Туск заявив, що в наразі в країні "зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України".

За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій".

"Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу", – наголосив польський прем’єр.

Зауважимо, минулого тижня на територію Польщі залетіло кілька російських безпілотників, які зокрема спричинили шкоду країні. Також 12 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські навчання "Запад".

Ці події викликають загострення занепокоєння щодо дій Росії як серед політиків, так і серед населення Польщі.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.