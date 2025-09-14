Укр Рус Eng

Каллас про дрон РФ у Румунії: безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Новини — Неділя, 14 вересня 2025, 16:51 — Уляна Кричковська

Очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення  повітряного простору Румунії російськими безпілотниками.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 14 вересня Каллас заявила, що порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС.

"Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", – заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС.

У суботу, 13 вересня, румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.

Кая Каллас Румунія Війна з РФ
