Глава МЗС Чехії відреагував на нову провокацію РФ з дронами

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував інцидент з російським дроном, який напередодні порушив повітряний простір Румунії.

Про це чеський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Ліпавський, він не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.

"Росія продовжує провокувати. Учора ввечері це була Румунія. Я не вірю в "помилки" Росії. Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС Чехі Росія "має заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО".

"Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", – резюмував Ліпавський.

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.