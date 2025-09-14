Навроцкий разрешил войскам НАТО находиться в стране в рамках "Восточного стража"

Польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны.

Об этом сообщило Национальное бюро безопасности в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как отмечается, присутствие войск имеет целью укрепить Польшу в рамках операции "Восточный страж" (Eastern Sentry).

"Президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам из стран-членов Организации Североатлантического договора оставаться на территории Польши", – говорится в сообщении.

Отметим, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".