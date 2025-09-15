Трамп в очередной раз раскритиковал Европу за покупку российской нефти

Американский президент Дональд Трамп выразил претензию к европейским странам из-за покупки ими российской нефти, а также упомянул о санкциях против РФ в этом контексте.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед вылетом в Белый дом, транслирует Fox News, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 14 сентября, президент США в очередной раз раскритиковал европейские страны за покупку ими российской нефти.

"Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто будет действовать в полную силу", – сказал он.

Трамп заявил, что санкции, которые вводит ЕС против России, "не являются достаточно жесткими".

"Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции, чтобы они соответствовали тем, которые ввожу я. Я готов двигаться вперед. Но они должны это сделать, я думаю, что они это сделают. Но сейчас они только говорят, а не действуют и покупают нефть у России", – сказал он.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

13 сентября Трамп написал в Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".