Сикорский: украинцы будут учить Запад бороться с Россией, а не наоборот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, пишет "Европейская правда".

Сикорский заявил, что польские команды по борьбе с беспилотниками пройдут обучение у украинских операторов, чтобы научиться защите от будущих атак.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии", – сказал он.

Он сказал, что обучение польских команд лучшим практикам борьбы с дронами будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, что является "более безопасной средой", чем Украина.

Польский министр подчеркнул, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.

"Это то, что правительства западных стран должны срочно учесть в своих рассуждениях: именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот", – добавил Сикорский.

Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

В тот же день украинский глава МИД Андрей Сибига заявил, что в Украину в четверг прибудет делегация военных из Польши. Можно предположить, что речь идет о 18 сентября.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.