В МИД Румынии вызывали посла РФ из-за провокации с дронами

В Министерство иностранных дел Румынии в воскресенье вызвали посла РФ из-за российского дрона, который 13 сентября нарушил воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как указано, румынская сторона "выразила решительный протест против этого недопустимого и безответственного акта".

Во внешнеполитическом ведомстве назвали этот инцидент нарушением суверенитета Румынии.

"Подобные повторяющиеся ситуации приводят к эскалации и усилению угроз региональной безопасности. Российской стороне было предложено немедленно принять все необходимые меры, чтобы в будущем избежать нарушения воздушного пространства Румынии", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Румыния находится в постоянном контакте со своими союзниками и другими членами ЕС.

В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не верит, что этот дрон оказался в воздушном пространстве Румынии случайно.