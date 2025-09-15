Підозрюваний у справі зникнення трирічної британки відмовився від допиту

Британська поліція, яка розслідує зникнення Мадлен Макканн, трирічної британки, яка зникла в Португалії в 2007 році, заявила, що 49-річний німецький чоловік залишається підозрюваним, але відмовився від допиту.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Крістіан Брюкнер проживав у португальському регіоні Алгарве в той час, коли зникла Макканн, і цього місяця має бути звільнений з в'язниці в Німеччині. Вперше він був названий підозрюваним британською та німецькою поліцією в 2020 році.

"Ми попросили про допит цього німецького підозрюваного, але... він відмовився", – заявив у понеділок, 15 вересня, старший слідчий британської столичної поліції Марк Кранвелл.

Брюкнер залишається підозрюваним у розслідуванні столичної поліції, йдеться в заяві поліції, в якій також додається, що поліція знає про майбутнє звільнення 49-річного чоловіка з в'язниці.

Також у поліції зазначили, що засуджений за зґвалтування дітей і торгівлю наркотиками перебуває за ґратами за зґвалтування 72-річної жінки в тому ж районі Алгарве.

Правоохоронці запевнили, що продовжуватимуть розслідувати всі можливі версії.

Маккан зникла 3 травня 2007 року під час відпустки з родиною в місті Прая-да-Луш в Алгарві, що викликало бурхливі пошуки і привернуло увагу світових ЗМІ. Її так і не знайшли.

