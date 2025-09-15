Подозреваемый по делу исчезновения трехлетней британки отказался от допроса

Британская полиция, расследующая исчезновение Мадлен Макканн, трехлетней британки, пропавшей в Португалии в 2007 году, заявила, что 49-летний немецкий мужчина остается подозреваемым, но отказался от допроса.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Кристиан Брюкнер проживал в португальском регионе Алгарве в то время, когда исчезла Макканн, и в этом месяце должен быть освобожден из тюрьмы в Германии. Впервые он был назван подозреваемым британской и немецкой полицией в 2020 году.

"Мы попросили о допросе этого немецкого подозреваемого, но... он отказался", – заявил в понедельник, 15 сентября, старший следователь британской столичной полиции Марк Кранвелл.

Брюкнер остается подозреваемым в расследовании столичной полиции, говорится в заявлении полиции, в котором также добавляется, что полиция знает о предстоящем освобождении 49-летнего мужчины из тюрьмы.

Также в полиции отметили, что осужденный за изнасилование детей и торговлю наркотиками находится за решеткой за изнасилование 72-летней женщины в том же районе Алгарве.

Правоохранители заверили, что будут продолжать расследовать все возможные версии.

Маккан исчезла 3 мая 2007 года во время отпуска с семьей в городе Прая-да-Луш в Алгарве, что вызвало бурные поиски и привлекло внимание мировых СМИ. Ее так и не нашли.

Напомним, в начале марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины. Несколько дней спустя полиция задержала супругов, у которых следователи нашли младенца невредимым.

Ребенка в конечном итоге передали в Украину, где он находится под опекой тети.

Супруги признались в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери, чтобы выдать пятинедельного младенца младшей женщины за своего.