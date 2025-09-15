В Литве говорят, что учения "Запад" сосредоточены на использовании дронов

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что особенность нынешних российско-белорусских учений "Запад" заключается в том, что они сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Ее слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

В связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад", которые проходят сейчас, министр национальной обороны Довиле Шакалиене заявляет, что нынешние учения в значительной степени сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.

"Отличие от предыдущих учений заключается не только в том, что их масштаб намного меньше, чем во время предыдущего учебного периода, но и в том, что на этот раз большое внимание уделяется использованию дронов", – сказала она.

По словам министра, вероятность инцидентов во время учений остается высокой, но нет доказательств того, что "планируются действия с целью нарушения территории Литвы или провокации".

"Россия сейчас пытается продемонстрировать, что, несмотря на затягивание войны в Украине, она, безусловно, имеет дополнительные возможности и развивает их", – добавила Шакалиене.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это, в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.

На фоне обеспокоенности этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".