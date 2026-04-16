Як розвивається співпраця України та Італії і як на неї впливає Трамп

Візит українського президента Володимира Зеленського до Італії, що відбувся 15 квітня, приніс гучну сенсацію – вперше Рим і Київ оголосили про спільний проєкт у сфері виробництва дронів.

Йдеться про передачу українського ноу-хау італійській оборонній промисловості. До реалізації проєкту будуть залучені Міністерство оборони та державна компанія Leonardo.

Одним із головних питань зустрічі стало посилення системи протиповітряної оборони, а також співпраця в програмі ЄС SAFE.

Далі – стислий її виклад.

"Drone Deal – це фактично спроба Італії подолати власний технологічний розрив, засвоївши українські бойові знання через платформи Leonardo та завдяки угоді з Міністерством оборони Італії", – зазначає авторка колонки.

За її словами, італійці хочуть допомогти власним компаніям та брендам посилити свою присутність в Італії та у світі.

"Понад 40% італійських фермерів вже використовують дрони для управління врожаєм, а сільськогосподарські БпЛА охоплюють понад 2 мільйони гектарів угідь. Проте основними постачальниками на цьому ринку залишаються DJI і Parrot, а не вітчизняні гравці: такі компанії, як Agrorobotica та DroneBee, і досі дуже малі", – пише Вікторія Вдовиченко.

Наразі лідерство на італійському ринку залишається за DJI, Parrot і Yuneec, які зберігають домінування завдяки міцній репутації бренду та різноманітним продуктовим лінійкам. Усі вони – іноземні компанії: китайська та французькі.

А ВМС Італії, додає авторка колонки, активно просувають вітчизняні безпілотні системи, зокрема безпілотне надводне судно Sea Raptor від італійського виробника Defcomm, яке може бути встановлене на всіх кораблях флоту.

"І ось тут криється італійський інтерес до української оборонної індустрії", – звертає увагу cпівдиректорка програми "Майбутнє України" у Центрі геополітики Кембриджського університету.

За її словами, спільне підприємство Leonardo, LBA Systems з турецьким Baykar – це єдина потужна італійська платформа, що розробляє та виробляє дрони у Ронкі-деї-Леджонарі на півночі Італії.

Тим часом італійська прем’єрка готується до летіти до Парижа, де 17 квітня має особисто взяти участь у саміті "коаліції рішучих" разом з Емманюелем Макроном, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та британським прем'єром Кіром Стармером. Інші лідери також візьмуть участь у заході, але лише у форматі відеозв'язку.

"Принциповим для Рима також було почути позицію Києва щодо підтримки у дронових технологіях напередодні саміту лідерів "коаліції рішучих", що відбудеться уже завтра", – зазначає Вікторія Вдовиченко.

За її словами, після розвороту у відносинах із Вашингтоном Рим тепер звертає погляд на Париж, Лондон і Берлін – формат "E4" ("Європа чотирьох").

"Рішення Мелоні особисто взяти участь у форматі E4 пояснюється і внутрішньополітичним чинником: критика Дональда Трампа на адресу не тільки Мелоні, але й Папи Римського нарешті політично об'єднала представників різних партій. Тим самим "розв'язуючи" Мелоні руки для посилення співпраці з Україною", – резюмує cпівдиректорка програми "Майбутнє України" у Центрі геополітики Кембриджського університету.

Докладніше – в колонці Вікторії Вдовиченко Реакція на Трампа: як Італія переглядає свою політику та посилює співпрацю з Україною.