Журналісти підловили Сійярто під час пробіжки: він каже, що нікуди не зникав

Угорські журналісти у четвер, 16 квітня помітили главу МЗС Петера Сійярто, який з моменту поразки партії "Фідес" на парламентських виборах не виступав з публічними заявами.

Про це повідомляє Telex, інформує "Європейська правда".

Після дня голосування 12 квітня Сійярто був відсутній на партійному заході "Фідес", він не стояв на сцені за Віктором Орбаном і не публікував нічого у своїх соціальних мережах з неділі, лише змінивши свою аватарку на угорський прапор.

Потім у понеділок вдень Сійярто сфотографували у будівлі Міністерства закордонних справ та торгівлі, що підтвердило його перебування в Угорщині.

16 квітня журналісти видання помітили Сійярто під час його ранкової пробіжки у місті Дунакесі.

Як зазначено у публікації, глава угорського МЗС висловив здивування, коли його почали фотографувати, і заявив, що нікуди не зникав.

Також журналістам Telex вдалось взяти коротке інтерв’ю у Сійярто, в ході якого той заявив, що найближчим часом має намір висловити свою оцінку результатам партії "Фідес".

Він заперечив нібито знищення документів у МЗС, зазначивши, що всі вони є в електронному вигляді, і він не порушував закон.

"Все є в електронному вигляді, тож можна переглянути документи за 12 років", – заявив Сійярто.

На його думку, нічого такого не сталося, що могло б спричинити будь-які проблеми, його совість чиста і він не скоїв жодного правопорушення.

Сійярто також стверджує, що не передавав росіянам документи та конфіденційну інформацію Європейського Союзу.

Сійярто втрачає посаду міністра, але може потрапити до парламенту по списку "Фідес".

З цього приводу він сказав: "Я отримав мандат, і якщо людина отримує мандат, то вона повинна ставитися до цього серйозно".

Він додав, що планує бути присутнім на установчому засіданні парламенту нового скликання, проте про майбутнє більше не хотів розповідати.

Поки що чинний міністр сказав, що зараз йому потрібен час, щоб зібратися з думками, і він "обов’язково дасть вичерпне інтерв’ю".

Як відомо, у понеділок майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Сійярто зайнятий знищенням важливих документів щодо санкцій.

Можлива майбутня очільниця міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан попередила його, що знищення документів є протиправним діянням.