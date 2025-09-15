Пасажири влаштували масову бійку у літаку, що летів до Бухареста

У літаку авіакомпанії HelloJet, що виконував рейс із Тель-Авіва до Бухареста (аеропорт Отопень) сталась масова бійка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Інцидент трапився у ніч з 14 проти 15 вересня. Прикордонники Міжнародного аеропорту імені Анрі Коанди в Бухаресті отримали телефонне повідомлення від диспетчерської служби аеропорту про те, що екіпаж рейсу з Тель-Авіва, який мав приземлитися, попросив про присутність прикордонної поліції на борту літака при висадці.

"Причиною запиту було те, що під час польоту спалахнув спонтанний конфлікт між кількома громадянами Ізраїлю", – повідомила в понеділок прикордонна поліція.

Повідомляється, що близько 30 пасажирів вступили в бійку, ситуація загострилася до такої міри, що після приземлення знадобилося втручання правоохоронних органів.

Шестеро осіб, причетних до сутички, були допитані прикордонниками в аеропорту Отопень.

За даними джерел Antena 3 CNN, учасники конфлікту – ізраїльтяни різних конфесій. Одні почали молитися, інші розлютилися, і спалахнула сварка.

