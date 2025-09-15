Пассажиры устроили массовую драку в самолете, летевшем в Бухарест

В самолете авиакомпании HelloJet, выполнявший рейс из Тель-Авива в Бухарест (аэропорт Отопень) произошла массовая драка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Пограничники Международного аэропорта имени Анри Коанды в Бухаресте получили телефонное сообщение от диспетчерской службы аэропорта о том, что экипаж рейса из Тель-Авива, который должен был приземлиться, попросил при высадке о присутствии пограничной полиции на борту самолета.

"Причиной запроса было то, что во время полета вспыхнул спонтанный конфликт между несколькими гражданами Израиля", – сообщила в понедельник пограничная полиция.

Сообщается, что около 30 пассажиров вступили в драку, ситуация обострилась до такой степени, что после приземления понадобилось вмешательство правоохранительных органов.

Шесть человек, причастных к стычке, были допрошены пограничниками в аэропорту Отопень.

По данным источников Antena 3 CNN, участники конфликта – израильтяне разных конфессий. Одни начали молиться, другие разозлились, и вспыхнула ссора.

Напомним, в августе пассажир рейса в Португалию бредил и пытался проникнуть в кабину пилотов.

А в апреле самолету авиакомпании Wizz Air пришлось садиться во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.