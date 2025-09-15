Країни Балтії підписали угоду про електрифікацію Rail Baltica на 1,8 млрд євро

Литва, Латвія та Естонія в понеділок підписали контракт на суму 1,77 млрд євро для електрифікації запланованої залізниці Rail Baltica, що стане найбільшим проєктом електрифікації залізниць у регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Контракт на будівництво та проєктування охоплює всі три балтійські держави.

За даними RB Rail – спільного підприємства, що координує проєкт – для реалізації планів знадобиться близько 2400 кілометрів повітряних контактних ліній, 50 тисяч опор і 10 підстанцій.

Згідно з угодою, перший етап електрифікації має бути завершений до 2030 року. Лише в Литві роботи коштуватимуть приблизно 818 млн євро.

Будівництво самої залізниці відбувається поетапно, після чого йтиме електрифікація.

До кінця цього року будівництво вестиметься вже на близько 40% маршрутів першої черги в країнах Балтії.

Загальна вартість першої фази Rail Baltica оцінюється у 15,5 млрд євро: 6,6 млрд євро у Литві, 5,5 млрд євро у Латвії та 3,2 євро млрд в Естонії.

У Литві спершу буде збудована головна лінія, а після 2030 року – відрізок, що з’єднає Каунас і Вільнюс.

Rail Baltica є масштабним транскордонним проєктом у рамках Транс’європейської транспортної мережі, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Євроколія забезпечить безперервне сполучення від Таллінна через Ригу й литовський Каунас до Варшави, з відгалуженнями до аеропортів Риги та Вільнюса.

31 січня 2017 року в Таллінні прем'єр-міністри трьох країн Балтії підписали угоду про реалізацію проєкту Rail Baltica, що включає терміни будівництва, маршрут та ряд технічних деталей.

Раніше в Естонії з міркувань економії вирішили розбити на етапи запуск євроколії Rail Baltica.