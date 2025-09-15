Страны Балтии подписали соглашение об электрификации Rail Baltica на 1,8 млрд евро

Литва, Латвия и Эстония в понедельник подписали контракт на сумму 1,77 млрд евро для электрификации запланированной железной дороги Rail Baltica, которая станет крупнейшим проектом электрификации железных дорог в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Контракт на строительство и проектирование охватывает все три балтийских государства.

По данным RB Rail – совместного предприятия, координирующего проект – для реализации планов понадобится около 2400 километров воздушных контактных линий, 50 тысяч опор и 10 подстанций.

Согласно соглашению, первый этап электрификации должен быть завершен к 2030 году. Только в Литве работы обойдутся примерно в 818 млн евро.

Строительство самой железной дороги происходит поэтапно, после чего будет проводиться электрификация.

До конца этого года строительство будет вестись уже на около 40% маршрутов первой очереди в странах Балтии.

Общая стоимость первой фазы Rail Baltica оценивается в 15,5 млрд евро: 6,6 млрд евро в Литве, 5,5 млрд евро в Латвии и 3,2 млрд евро в Эстонии.

В Литве сначала будет построена главная линия, а после 2030 года – участок, соединяющий Каунас и Вильнюс.

Rail Baltica является масштабным трансграничным проектом в рамках Трансевропейской транспортной сети, который должен улучшить железнодорожное сообщение прежде всего с Польшей и Германией. Евроколея обеспечит непрерывное сообщение от Таллинна через Ригу и литовский Каунас до Варшавы, с ответвлениями к аэропортам Риги и Вильнюса.

31 января 2017 года в Таллинне премьер-министры трех стран Балтии подписали соглашение о реализации проекта Rail Baltica, включающее сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Ранее в Эстонии из соображений экономии решили разбить на этапы запуск евроколей Rail Baltica.