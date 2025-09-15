У Молдові пройшли нові обшуки через підкуп виборців перед парламентськими виборами

У Молдові 15 вересня відбулося близько 30 обшуків у справі про незаконне фінансування партій, відмивання грошей і підкуп виборців перед парламентськими виборами, що пройдуть 28 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Newsmaker.

Співробітники Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) разом з прокурорами Бельц провели близько 30 обшуків в будинках, офісах і автомобілях фізичних та юридичних осіб по всій країні.

За даними слідства, люди, пов'язані з однією з партій, її члени та прихильники реалізували схему підкупу виборців перед виборами.

Правоохоронці зафіксували підозрілі операції з грошима, в тому числі в іноземній і віртуальній валютах. Загальну суму цих операцій не називають.

В результаті обшуків 10 осіб затримали на 72 години.

Правоохоронці вилучили значні суми грошей у різних валютах, електронні носії інформації, чернетки та інші докази вербування виборців, щоб переконати їх підтримати певну політичну партію на виборах 28 вересня.

НЦБК опублікував кадри, зроблені в ході розслідування, на яких видно, що мова йде про групу партій, пов'язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Також на записі чутні обговорення найнятих для підкупу виборців людей.

За даними молдовського МВС, з початку виборчого періоду в Молдові правоохоронці провели близько 2 тисяч обшуків.

За цей же час відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі за фактами проведення оплачуваних протестів. Затримали десятки людей.

