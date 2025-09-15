В Молдове прошли новые обыски из-за подкупа избирателей перед парламентскими выборами
В Молдове 15 сентября состоялось около 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий, отмывании денег и подкупе избирателей перед парламентскими выборами, которые пройдут 28 сентября.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Newsmaker.
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вместе с прокурорами Бельц провели около 30 обысков в домах, офисах и автомобилях физических и юридических лиц по всей стране.
По данным следствия, люди, связанные с одной из партий, ее члены и сторонники реализовали схему подкупа избирателей перед выборами.
Правоохранители зафиксировали подозрительные операции с деньгами, в том числе в иностранной и виртуальной валютах. Общую сумму этих операций не называют.
В результате обысков 10 человек задержали на 72 часа.
Правоохранители изъяли значительные суммы денег в различных валютах, электронные носители информации, черновики и другие доказательства вербовки избирателей, чтобы убедить их поддержать определенную политическую партию на выборах 28 сентября.
НЦБК опубликовал кадры, сделанные в ходе расследования, на которых видно, что речь идет о группе партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.
Также на записи слышны обсуждения нанятых для подкупа избирателей людей.
По данным молдавского МВД, с начала избирательного периода в Молдове правоохранители провели около 2 тысяч обысков.
За это же время открыли несколько уголовных дел, в том числе по фактам проведения оплачиваемых протестов. Задержали десятки людей.
