В Молдове прошли новые обыски из-за подкупа избирателей перед парламентскими выборами

В Молдове 15 сентября состоялось около 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий, отмывании денег и подкупе избирателей перед парламентскими выборами, которые пройдут 28 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Newsmaker.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вместе с прокурорами Бельц провели около 30 обысков в домах, офисах и автомобилях физических и юридических лиц по всей стране.

По данным следствия, люди, связанные с одной из партий, ее члены и сторонники реализовали схему подкупа избирателей перед выборами.

Правоохранители зафиксировали подозрительные операции с деньгами, в том числе в иностранной и виртуальной валютах. Общую сумму этих операций не называют.

В результате обысков 10 человек задержали на 72 часа.

Правоохранители изъяли значительные суммы денег в различных валютах, электронные носители информации, черновики и другие доказательства вербовки избирателей, чтобы убедить их поддержать определенную политическую партию на выборах 28 сентября.

НЦБК опубликовал кадры, сделанные в ходе расследования, на которых видно, что речь идет о группе партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.

Также на записи слышны обсуждения нанятых для подкупа избирателей людей.

По данным молдавского МВД, с начала избирательного периода в Молдове правоохранители провели около 2 тысяч обысков.

За это же время открыли несколько уголовных дел, в том числе по фактам проведения оплачиваемых протестов. Задержали десятки людей.

Подробно о предвыборной ситуации – в статье Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове.