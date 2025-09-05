У Молдові – ще два затримання за підозрами щодо підкупу виборців соратниками Шора

У Молдові затримали ще двох підозрюваних у рамках масштабного розслідування про підкуп виборців соратниками олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Генеральному інспектораті поліції заявили, що після обшуків на півночі країни у рамках розслідування щодо підкупу виборців і незаконного фінансування партій затримали двох осіб.

Затриманих підозрюють у підкупі виборців в інтересах злочинної групи олігарха-втікача Ілана Шора. Кошти їм переказували через застосунок підсанкційного "Промсвязьбанку".

Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку у різних валютах, телефони, ноутбуки, банківські картки, документи і записки, у тому числі нібито списки людей та автомобілів, залучених в організації акцій протесту.

2 вересня масштабні обшуки за схожими звинуваченнями пройшли на півдні країни, зокрема у столиці автономного регіону Гагаузія. Щонайменш частина з них були у соратників колишньої очільниці регіону Ірини Влах, політсила якої піде на вибори у складі проросійського блоку довкола експрезидента Ігоря Додона.

Як відомо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

