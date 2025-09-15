У Молдові планують продавати SIM-картки тільки за посвідченням особи

У Молдові Міністерство внутрішніх справ спільно з поліцією і Служба інформаційних технологій працює над проєктом, згідно з яким SIM-картки можна буде придбати тільки на підставі документа, що посвідчує особу.

Про це заявила глава МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, яку цитує TVR Moldova.

При цьому, згідно з проєктом, дані про власника SIM-карти зберігатимуться протягом п'яти років.

За словами міністерки, метою цього заходу є запобігання та виявлення злочинів, скоєних з використанням SIM-карток, особливо в інтернеті, де наразі важко ідентифікувати користувачів без документа, що посвідчує особу.

"Я дуже сподіваюся, що майбутні консультації з представниками телекомунікаційної галузі дадуть результати і ми отримаємо ці положення в законодавчому полі, щоб було набагато простіше запобігати та зменшувати ризики злочинів, що скоюються за допомогою таких інструментів", – зазначила вона.

Очільниця МВС додала, що оператори мають технічну можливість для збору та зберігання цих даних, а поточні дискусії спрямовані на визначення найефективніших і найреальніших рішень, у тому числі з точки зору економічної ефективності.

Повідомляли також, що в столиці Молдови Кишиневі офіційно запрацювала служба таксі Bolt, яка для уряду країни стала можливістю потіснити на ринку російський сервіс таксі ЯндексGo.

Восени 2024 року у Молдові за запитом Служби інформації та безпеки (СІБ) заблокували п’ять сайтів, серед яких зокрема російські "Яндекс", Rutube і Dzen.